СК опубликовал кадры допроса организатора сгоревшей ночлежки в Кемерово

Следственный комитет опубликовал кадры допроса пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова, являющегося организатором сгоревшей ночлежки в Кемерово.
Ранее стало известно, что мужчине предъявили обвинение по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара. По версии следствия, здание обогревалось угольным котлом. За день до трагедии постояльцы сообщили пастору, что оборудование неисправно, но он не принял никаких мер.
Пожар в приюте для бездомных произошел в ночь на 24 декабря. По данным источника ФАН в экстренных службах, погиб 21 человек. По информации СК, число жертв составило 22.