СК опубликовал кадры допроса организатора сгоревшей ночлежки в Кемерово

Ранее стало известно, что мужчине предъявили обвинение по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара. По версии следствия, здание обогревалось угольным котлом. За день до трагедии постояльцы сообщили пастору, что оборудование неисправно, но он не принял никаких мер.