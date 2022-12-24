Двое наемников из Грузии были ликвидированы в ходе спецоперации российских войск на Украине.
Стоит отметить, что на стороне украинской армии в противостоянии с ВС РФ участвует большое количество иностранных наемников, в том числе из США, Британии, Франции и Польши.
«На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии», — пишет «Русская весна».
Недавно стало известно, что на территории Донецкой Народной Республики был уничтожен польский наемник Даниэль Штибер. Отмечалось, что 35-летний мужчина был сыном крупного бизнесмена из Польши.