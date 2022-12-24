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Читателей Die Welt возмутила рекомендация немецкого политика согреваться свечами на елке

Общество
Читателей Die Welt возмутила рекомендация немецкого политика согреваться свечами на елке

Рекомендация главы партии ХДС Фридриха Мерца использовать свечи на елке для обогрева дома привела в ужас жителей Германии.

Политик признался, что использует для украшения рождественской елки настоящие свечи. По его словам, таким образом температура в помещении повышается естественным образом. Мерц рекомендовал немцам последовать его примеру в деле экономии.

Многие читатели Die Welt посчитали предложение главы партии ХДС «нелепым», поскольку зажигание множества свеч в закрытых помещениях повышает риск возгорания. Среди комментаторов оказался и пожарный, который назвал замечание о свечах «блестящим». Некоторые пользователи посчитали, что такие советы указывают на высокомерие немецких чиновников по отношению к простым жителям.
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