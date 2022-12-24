Читателей Die Welt возмутила рекомендация немецкого политика согреваться свечами на елке

Рекомендация главы партии ХДС Фридриха Мерца использовать свечи на елке для обогрева дома привела в ужас жителей Германии.
Политик признался, что использует для украшения рождественской елки настоящие свечи. По его словам, таким образом температура в помещении повышается естественным образом. Мерц рекомендовал немцам последовать его примеру в деле экономии.
Многие читатели Die Welt посчитали предложение главы партии ХДС «нелепым», поскольку зажигание множества свеч в закрытых помещениях повышает риск возгорания. Среди комментаторов оказался и пожарный, который назвал замечание о свечах «блестящим». Некоторые пользователи посчитали, что такие советы указывают на высокомерие немецких чиновников по отношению к простым жителям.