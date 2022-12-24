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Забастовки в Великобритании могут оставить миллионы граждан без Рождества

Общество
Забастовки в Великобритании могут оставить миллионы граждан без Рождества

Миллионы жителей Великобритании рискуют остаться без Рождества из-за массовых забастовок работников сферы железнодорожных перевозок.

Сообщается, что большинство перевозок прекратится к вечеру субботы, 24 декабря. Это связано с забастовками сотрудников оператора железнодорожной инфраструктуры страны Network Rail, которые выйдут на антиправительственный митинг. В нем также примут участие работники вокзалов и аэропортов.

Такое положение дел может негативно сказаться на транспортной инфраструктуре Великобритании. Граждане пока не представляют, как они смогут добираться до работы. Кроме того, у многих из них из-за забастовки могут сорваться рождественские каникулы, пишет The Guardian.
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