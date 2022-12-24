Одна из лучших в мире: военный специалист оценил подлодку проекта 677 «Лада»

Дизель-электрическую подлодка спущена на воду на заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. В пятницу, 23 декабря, прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада».
«После спуска подводная лодка «Великие Луки» пройдет этап достройки на воде, а затем приступит к испытаниям. Экипаж подводной лодки проходит подготовку по специальным программам в учебном центре ВМФ», — проинформировал накануне главком Военно-морского флота России Николай Евменов.
В свою очередь, в беседе с ФАН новую субмарину оценил военный эксперт Иван Коновалов.
«Это уже в чистом виде российский проект — разработка российского оборонно-промышленного комплекса — не советского, отметил он. — Такие многоцелевые лодки предназначены для уничтожения и подводных, и надводных целей, и для работы по морскому побережью, для перерезывания морских коммуникаций, то есть выполнения самого широкого спектра задач».
Это очень современный проект, одна из лучших лодок такого класса в мире, заключил эксперт.
Наши подводные лодки вызывают адекватную реакцию у вероятных противников, сдерживая их на море и на суше.
Ранее в прессе сообщалось, что на Западе опасаются использования российских субмарин для нанесения ударов по кораблям НАТО. Об этом в частности писало издание Daily Express.
По утверждению авторов, подлодки российского военно-морского флота оснащены мощным вооружением, посредством чего способны потопить любой корабль Североатлантического альянса, а кроме того, наносить удары по территории противника за несколько тысяч километров. Известно, что из-за страха перед нашим подводным флотом ВМС Британии были приведены в состояние повышенной боевой готовности.