Одна из лучших в мире: военный специалист оценил подлодку проекта 677 «Лада»

По утверждению авторов, подлодки российского военно-морского флота оснащены мощным вооружением, посредством чего способны потопить любой корабль Североатлантического альянса, а кроме того, наносить удары по территории противника за несколько тысяч километров. Известно, что из-за страха перед нашим подводным флотом ВМС Британии были приведены в состояние повышенной боевой готовности.