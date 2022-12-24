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Восемь человек погибли при взрыве бензовоза на севере ЮАР

Происшествия
Восемь человек погибли при взрыве бензовоза на севере ЮАР

Бензовоз взорвался в городе Боксбург на севере ЮАР. В результате ЧП погибли восемь человек, сообщили в местной службе по безопасности дорожного движения.

Транспортное средство проезжало под мостом и задело конструкцию частью цистерны. После этого произошел взрыв. Число пострадавших уточняется. Кроме того, повреждения получили несколько домов и здание больницы. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рязанской области три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме.
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