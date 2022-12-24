Newsweek: американские ЗРК Patriot не смогут защитить всю территорию Украины

В публикации говорится, что ВСУ понадобятся месяцы, чтобы освоить американские ЗРК. Кроме того, эти комплексы не смогут защитить всю территорию Украины. Отмечается, что Patriot не так мобильны, как может показаться. Они устанавливаются на одном месте для защиты отдельных стратегических объектов.