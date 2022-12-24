Newsweek: американские ЗРК Patriot не смогут защитить всю территорию Украины

Украинские войска еще не скоро смогут использовать полученные от США ракетные комплексы Patriot, пишет Newsweek.
В публикации говорится, что ВСУ понадобятся месяцы, чтобы освоить американские ЗРК. Кроме того, эти комплексы не смогут защитить всю территорию Украины. Отмечается, что Patriot не так мобильны, как может показаться. Они устанавливаются на одном месте для защиты отдельных стратегических объектов.
«Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и РФ, то он просто не знает, как работает этот ЗРК», — сказано в статье.
Эксперты говорят, что обучение украинских военнослужащих обслуживанию и ремонту Patriot может занять целый год.