Абрамович инвестировал в американское производство марихуаны

Олигарх Роман Абрамович инвестировал в американскую компанию по производству марихуаны Curaleaf Holdings Inc. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя правления компании Бориса Йордана.
По словам Йордана, Абрамович одолжил ему и Андрею Блоху, одному из самых крупных акционеров Curaleaf, средства для инвестирования, которые были погашены еще в конце 2020 или 2021 года.
Он добавил, что сейчас Абрамович не фигурирует в списках акционеров Curaleaf, однако он вкладывал в компанию деньги с 2015 по 2017 годы.
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