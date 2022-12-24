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Абрамович инвестировал в американское производство марихуаны

Экономика
Абрамович инвестировал в американское производство марихуаны

Олигарх Роман Абрамович инвестировал в американскую компанию по производству марихуаны Curaleaf Holdings Inc. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя правления компании Бориса Йордана.

По словам Йордана, Абрамович одолжил ему и Андрею Блоху, одному из самых крупных акционеров Curaleaf, средства для инвестирования, которые были погашены еще в конце 2020 или 2021 года.

Он добавил, что сейчас Абрамович не фигурирует в списках акционеров Curaleaf, однако он вкладывал в компанию деньги с 2015 по 2017 годы.

Подмосковный проект по производству спутников получил статус регионального инвестиционного проекта. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
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