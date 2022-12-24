WP: Зеленскому устроили «царский прием» в Белом доме с курицей, печеньем и душем

Напомним, что поездка Зеленского в США состоялась 21 декабря. Как сообщили источники издания, о приезде политика знал лишь ограниченный круг лиц. Однако это не помешало главе Белого дома Джо Байдену организовать довольный «пышный» прием. Любителя цвета хаки поселили в гостевом доме Блэр Хаус и приготовили ему обед.