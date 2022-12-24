WP: Зеленскому устроили «царский прием» в Белом доме с курицей, печеньем и душем

Прием украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме прошел поистине с «царским размахом». Политика встретили блюдами из курицы и рыбы, а также позволили ему помыться перед официальными переговорами, пишут авторы Washington Post.
Напомним, что поездка Зеленского в США состоялась 21 декабря. Как сообщили источники издания, о приезде политика знал лишь ограниченный круг лиц. Однако это не помешало главе Белого дома Джо Байдену организовать довольный «пышный» прием. Любителя цвета хаки поселили в гостевом доме Блэр Хаус и приготовили ему обед.
«Над зданием развевался украинский флаг, а персонал готовил курицу, рыбу и праздничные угощения, в том числе шоколад и двойное печенье с шоколадной крошкой. У Зеленского была возможность принять душ и отдохнуть перед встречей с Байденом», — пишут журналисты.
Ранее сообщалось, что Белый дом намерен выделить Киеву новый пакет помощи в размере 45 миллиардов долларов.