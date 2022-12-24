Певица Светлана Лобода выступила с украинским флагом на плечах

Украинская певица Светлана Лобода, не так давно подвергшаяся гонениям в собственной стране, похоже, забыла былые обиды. Во время очередного выступления исполнительница хита «Родной» твердо обозначила свою позицию.
Как можно увидеть на кадрах опубликованного Telegram-каналом «НеМалахов» видеоролика, перед выступлением Лободы на одной из концертов певице поднесли украинский стяг, после чего звезда положила его себе на плечи.
Ранее певица посетила митинг в поддержку Украины, который проходил в Таллине. На мероприятие в столицу Эстонии она отправилась в компании своей 11-летней наследницы Евангелины.