Путин поздравил «Союз десантников России» с 20-летием основания

Российский лидер Владимир Путин поздравил Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» с 20-летием основания.
Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что за 20 лет союз объединил вокруг своих благородных целей десятки тысяч сильных духом людей.
«Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов», — подчеркивается в обращении.
Путин пожелал российским десантникам здоровья и поздравил их с наступающим Новым годом.