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Более 500 домов сгорели в чилийском Винья-дель-Мар в результате крупного пожара

Происшествия
Более 500 домов сгорели в чилийском Винья-дель-Мар в результате крупного пожара

Крупный пожар вспыхнул в чилийском городе Винья-дель-Мар. В результате инцидента сгорели более 500 домов, передает телеканал TeleSUR со ссылкой на власти южноамериканской страны.

По последним данным, ЧП не обошлось без погибших — жертвами возгорания стали двое местных жителей. Площадь пожара составляет порядка 110 гектаров, сообщили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям Чили. Президент латиноамериканского государства Габриэль Борич объявил Винья-дель-Мар зоной общественного бедствия с ограничением действия конституции.
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