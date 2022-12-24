Более 500 домов сгорели в чилийском Винья-дель-Мар в результате крупного пожара

По последним данным, ЧП не обошлось без погибших — жертвами возгорания стали двое местных жителей. Площадь пожара составляет порядка 110 гектаров, сообщили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям Чили. Президент латиноамериканского государства Габриэль Борич объявил Винья-дель-Мар зоной общественного бедствия с ограничением действия конституции.