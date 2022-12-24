Специалисты Минздрава России назвали самые непьющие регионы страны

Потребление алкоголя в России значительно снизилось в 2021 году. Об этом заявили специалисты Министерства здравоохранения России. Они рассказали, в каких регионах употребляют спиртные напитки реже всего.
Эксперты утверждают, что объемы потребления алкоголя снизились до девяти литров на душу населения, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. Наибольшее снижение потребления было зафиксировано в Забайкальском крае, Удмуртии, Карелии, а также в Коми. Лидерами рейтинга самых непьющих регионов стали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, а также Чечня.
Специалисты также выявили регионы, жители которых употребляют алкоголь чаще других. В список попали Ненецкий автономный округ, Магаданская область, а также Архангельская область.