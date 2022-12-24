Депутат Свищев призвал РФС развивать футбол на фоне слухов о возможном уходе в Азию

Накануне глава организации Александр Дюков подтвердил возможность такого варианта. Сборная России сможет побороться за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу — 2026, если будет допущена до отбора в Азии. Свищев считает, что пока не пришло время для принятий судьбоносных решений. Вместо этого политик посоветовал РФС развивать футбол внутри страны.