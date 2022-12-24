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Депутат Свищев призвал РФС развивать футбол на фоне слухов о возможном уходе в Азию

Спорт
Депутат Свищев призвал РФС развивать футбол на фоне слухов о возможном уходе в Азию

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Накануне глава организации Александр Дюков подтвердил возможность такого варианта. Сборная России сможет побороться за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу — 2026, если будет допущена до отбора в Азии. Свищев считает, что пока не пришло время для принятий судьбоносных решений. Вместо этого политик посоветовал РФС развивать футбол внутри страны.

«Не надо терять время - многие федерации в России развивают внутренний спорт, массовый спорт. Сейчас для этого освободились финансовые и временные ресурсы», — цитирует Свищева издание РИА Новости.

Ранее сборную России не допустили до участия в отборочном этапе к финальной части чемпионата Европы — 2024, который состоится во Франции.
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