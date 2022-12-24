Кардиолог предупредил об опасности жаропонижающих препаратов при лечении гриппа у детей

Кардиолог указал и на опасность антибактериальных средств. Те, по его словам, могут привести к грибковым поражениям, вызвать кандидоз пищевода и ротовой полости. Также Прокофьев предостерег от растирания кожи ребенка водкой, поскольку при «белой» лихорадке это может закончиться фебрильными судорогами или даже отеком мозга.