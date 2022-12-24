Кардиолог предупредил об опасности жаропонижающих препаратов при лечении гриппа у детей

Жаропонижающие средства при самостоятельном лечении гриппа у детей могут оказаться крайне опасными, заявил кардиолог Денис Прокофьев.
В разговоре с «Известиями» врач не исключил, что неправильное использование жаропонижающих вызовет у ребенка бронхиальную астму и поражение желудочно-кишечного тракта.
Кардиолог указал и на опасность антибактериальных средств. Те, по его словам, могут привести к грибковым поражениям, вызвать кандидоз пищевода и ротовой полости. Также Прокофьев предостерег от растирания кожи ребенка водкой, поскольку при «белой» лихорадке это может закончиться фебрильными судорогами или даже отеком мозга.
Напомним, ранее врач Ольга Малиновская перечислила отличительные симптомы свиного гриппа. Она утверждает, что это заболевание часто путают с отравлением или кишечной инфекцией.