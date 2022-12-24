Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за скандального фильма Netflix

Выход документального фильма «Гарри и Меган» на американском стриминговом сервисе Netflix оказал сильное влияние на британскую королевскую семью. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон после этого даже перестала общаться с принцем Гарри.
Как сообщил еженедельный журнал US Weekly, Миддлтон задели слова герцога Сассекского о ее муже принце Уильяме, прозвучавшие в этом фильме. При этом сам супруг Миддлтон высказывание брата воспринял сдержано.
«Он сохраняет достоинство и продолжает работу», — рассказал источник из окружения королевской семьи.
Ранее о планах выпустить фильм о жизни супруги принца Гарри Меган Маркл сообщил ее сводный брат Томас. Картину же от Netflix он назвал ложью.