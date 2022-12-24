Сенатор Карасин допустил, что лидеры Запада вынудят Зеленского пойти на диалог с Россией

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в любом случае придется возобновить диалог с Москвой. Такую точку зрения озвучил член Совета Федерации РФ Григорий Карасин.
Сенатор считает, что американское и европейское руководство уже нацелены на то, чтобы уменьшить оказание помощи киевскому режиму в ходе российской спецоперации. В конечном счете это приведет к тому, что Запад вынудит президента Украины пойти на контакт с Кремлем. Соответствующее мнение Карасин выразил в эфире «Россия-24».
«Рано или поздно ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: "Ребята, давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров», — сказал сенатор.
Напомним, что 21 декабря украинский лидер посетил с рабочим визитом Вашингтон, где просил новой помощи для Киева.