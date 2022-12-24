Сенатор Карасин допустил, что лидеры Запада вынудят Зеленского пойти на диалог с Россией

Сенатор считает, что американское и европейское руководство уже нацелены на то, чтобы уменьшить оказание помощи киевскому режиму в ходе российской спецоперации. В конечном счете это приведет к тому, что Запад вынудит президента Украины пойти на контакт с Кремлем. Соответствующее мнение Карасин выразил в эфире «Россия-24».