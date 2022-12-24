Экстренные службы нашли того, чья судьба была неизвестна после пожара в кемеровской ночлежке

Сотрудники экстренных служб нашли человека, чья судьба была неизвестна после ночного пожара в кемеровском приюте для бездомных, сообщил источник ФАН.
По информации Следственного комитета, жертвами ЧП стали 22 человека, но в экстренных службах региона сообщили о 21 погибшем.
Ранее стало известно, что на момент возгорания в здании находились 27 человек — 20 постояльцев ночлежки погибли, шестерым удалось выбраться, а информация о местонахождении еще одного отсутствовала.
Пожар произошел в нелегальном приюте в Кемерово в ночь на 24 декабря. В тушении были задействованы более 80 человек. Изначально сообщалось о 20 погибших, однако в ходе осмотра были найдены останки еще двух человек.