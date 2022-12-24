Психолог Шестаков рассказал о том, как бороться с тревогой от новостей

Помимо обычного бытового стресса, который человек испытывает ежедневно, интернет не становится спасением, а добавляет новых причин для беспокойства. Иногда просто не хочется открывать новости: болезни, конфликты, несчастные случаи – все это так или иначе оставляет отпечаток на человеке.
Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с ФАН отметил, что главная причина тревоги – это ощущение угрозы. Иногда даже без осознания того, что именно может тебе угрожать. Можно сказать, что в настоящее время определенный уровень беспокойства среди населения является нормой. Мировая ситуация сейчас в принципе нестабильная, обычный человек не в состоянии на нее влиять.
«Отсюда и тревожность, которая может возникнуть от того, что человек не может что-то контролировать. Условно можно поделить тревогу на два вида: здоровую и нездоровую. В первом случае человек не становится «парализованным», он способен выполнять свои обычные действия, пытаться себя успокоить и стараться на что-то отвлекаться. Другое дело, когда тревога буквально стопорит человека, он начинает прокручивать негативные мысли раз за разом, теряет возможность сделать со своим состоянием хоть что-то», — отмечает специалист.
Осознание природы этого состояния – по сути, ключ к исцелению. Основным советом здесь, конечно, будет сменить сферу деятельности и войти в свою «безопасную зону». Например, увидеться с близкими, рассказал Шестаков. Важно еще осознать, что человек не способен контролировать все в этом стремительно меняющемся мире. И принять неизбежность изменений.
Можно попытаться максимально оградить себя от источника тревоги. Например, перестать судорожно читать новости и переключиться на какие-то фильмы. Или вовсе отказаться на время от интернета, выйти на свежий воздух, отдыхать морально. Окончательно спрятаться от всевозможных новостей в современном мире все равно не получится, но минимизировать ущерб – вполне.
«Если тревога все же становится парализующей, хронической, то стоит обратиться к специалисту. Он поможет вам понять, как лучше всего бороться с внутренними переживаниями, которые не дают вам спокойно жить. Иногда помогает медитация, иногда хроническое состояние требует медикаментозного лечения».
Самое главное – не обвинять себя в том, что вы испытываете тревогу. Это биологический механизм, который помогает избежать опасности.
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