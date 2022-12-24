Психолог Шестаков рассказал о том, как бороться с тревогой от новостей

Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с ФАН отметил, что главная причина тревоги – это ощущение угрозы. Иногда даже без осознания того, что именно может тебе угрожать. Можно сказать, что в настоящее время определенный уровень беспокойства среди населения является нормой. Мировая ситуация сейчас в принципе нестабильная, обычный человек не в состоянии на нее влиять.