Певица Ольга Бузова разругалась с критиком Сергеем Соседовым в белорусском шоу

Причиной их ссоры стал участник из Вичуги — молодой певец Иван Дятлов, исполнивший песню Селин Дион. Соседова его выступление привело в восторг, в то время как Бузовой, напротив, номер не понравился. Она обратилась к критику с просьбой не принижать других участников проекта подобными похвалами.