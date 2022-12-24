Певица Ольга Бузова разругалась с критиком Сергеем Соседовым в белорусском шоу

Музыкальный конкурс «Фактор.BY» продолжает интриговать белорусских телезрителей. В очередном выпуске передачи показали ссору между певицей Ольгой Бузовой, заседающей в жюри, и наставником проекта Сергеем Соседовым.
Причиной их ссоры стал участник из Вичуги — молодой певец Иван Дятлов, исполнивший песню Селин Дион. Соседова его выступление привело в восторг, в то время как Бузовой, напротив, номер не понравился. Она обратилась к критику с просьбой не принижать других участников проекта подобными похвалами.
Стоит отметить, что Соседов является частым гостем в различных телешоу. Не так давно он вышел из себя после выступления Жана Милимерова в передаче «Суперстар! Возвращение» на телеканале «НТВ».