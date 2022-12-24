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В США зафиксировали рост заболеваемости новым подвидом «Омикрона»

В США зафиксировали рост заболеваемости новым подвидом «Омикрона»

Число заразившихся новым вариантом XBB омикрон-штамма коронавируса в США за неделю выросло на 18%, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что на северо-востоке страны этот подвид составляет более 50% случаев заболевания COVID-19. Однако в других регионах США на его долю приходится менее 10% заражений. Эксперты ожидают, что рост заболеваемости продолжится на фоне праздничных поездок.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что за последнюю неделю на долю XBB омикрон-штамма приходится 18% случаев заболевания коронавирусом на всей территории США. Неделю назад показатель составил 11,2%.
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