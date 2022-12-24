Специалисты ВОЗ встревожены надвигающимися на Китай волнами коронавируса

Больницы азиатской страны пытаются увеличить количество мест для пациентов, а аптеки стараются поставлять больше лекарств. При этом эксперты прогнозируют, что в следующем году Китай рискует столкнуться с более чем миллионом смертей от коронавируса, пишет mk.ru.