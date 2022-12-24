Специалисты ВОЗ встревожены надвигающимися на Китай волнами коронавируса

Вирусологи со всего мира и специалисты Всемирной организации здравоохранения обеспокоены ситуацией с коронавирусной инфекцией, которая наблюдается в Китае.
Сообщается, что число зафиксированных тяжелых случаев заражения COVID-19 в Китае относительно невелико. Однако «реанимационные отделения интенсивной терапии заполняются», сообщает The Guardian.
Больницы азиатской страны пытаются увеличить количество мест для пациентов, а аптеки стараются поставлять больше лекарств. При этом эксперты прогнозируют, что в следующем году Китай рискует столкнуться с более чем миллионом смертей от коронавируса, пишет mk.ru.
В ВОЗ сообщили, что готовы сотрудничать с китайскими медиками. Это позволит улучшить способ сбора информации о критических факторах.