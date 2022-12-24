Автор TAC провел параллель между Зеленским и царем Иродом из-за визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя роль царя Ирода, разрушившего Римскую империю, олицетворением которой сегодня стали США. Такой вывод сделал аналитик Деклан Лири в публикации для издания The American Conservative (TAC).
Эксперт метко сравнил визит украинского лидера в Вашингтон с походом Ирода на Босфор, после которого и пала Римская империя. Он также напомнил, что суровый правитель смог удержать свою власть только благодаря помощи сильного государства, намекнув на США.
«Сначала он (Ирод. — Прим. ред.) отправился на большой пир в дом Антония, а затем вернулся на восток в долгий и ожесточенный поход. 12 лет спустя Республики не стало», — объяснил визит Зеленского в США Лири.
Он также подчеркнул, что Зеленский войдет в историю, несмотря на то, что он второстепенный персонаж событий на Украине. Глава государства и его «ущербный режим» сыграют роль в падении США, считает журналист.
Поездка украинского президента в Вашингтон состоялась 21 декабря. Там он встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.