Эксперт Юшков: Япония может ощутить последствия ответа России на потолок стоимости нефти

Пострадать из-за потолка цен может Япония, считает Юшков. Сторонники антироссийских мер решили, что Страна восходящего солнца продолжит импортировать нефть из РФ еще по меньшей мере полгода из проекта «Сахалин-2» по любым ценам. Для нее было сделано исключение, однако если Москва введет запрет на поставки, то Японию это коснется, объяснил свой взгляд эксперт.