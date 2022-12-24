Эксперт Юшков: Япония может ощутить последствия ответа России на потолок стоимости нефти

Япония рискует пострадать от планируемых ответных мер Москвы на потолок цен в отношении нефти. Такую точку зрения озвучил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру».
Россия в ответ на введенный потолок цен на нефть собирается ограничить экспорт ресурса и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые будут требовать соблюдения этого условия.
Пострадать из-за потолка цен может Япония, считает Юшков. Сторонники антироссийских мер решили, что Страна восходящего солнца продолжит импортировать нефть из РФ еще по меньшей мере полгода из проекта «Сахалин-2» по любым ценам. Для нее было сделано исключение, однако если Москва введет запрет на поставки, то Японию это коснется, объяснил свой взгляд эксперт.