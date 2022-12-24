В США жертвами «бомбового циклона» стали по меньшей мере 12 человек

Четверо из них стали жертвами массового ДТП с участием более 50 автомобилей в штате Огайо. Вечером в пятницу, 23 декабря, из-за непогоды были отменены порядка трех тысяч авиарейсов и около пяти тысяч поездов. Аэропорты Сиэтла, Чикаго, Нью-Йорка и Детройта сильно пострадали от пришедшего в США циклона, отметили в новостных изданиях.