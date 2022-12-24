Артем Ребров считает Уго Льориса лучшим вратарем ЧМ-2022 в Катаре

Один из лидеров французской команды славится своей стабильностью. Ребров считает, что Льорис выглядел лучше вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на турнире в Катаре. Бывший голкипер «Спартака» в тройку также включил хорвата Доминика Ливаковича. Ребров считает, что его коллега по ремеслу практически один вывел подопечных Златко Далича в полуфинал Чемпионата мира — 2022, сообщает «Спорт-Экспресс».