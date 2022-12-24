Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Артем Ребров считает Уго Льориса лучшим вратарем ЧМ-2022 в Катаре

Спорт
Артем Ребров считает Уго Льориса лучшим вратарем ЧМ-2022 в Катаре

Бывший голкипер московского «Спартака» Артем Ребров признался, что считает вратаря сборной Франции Уго Льориса лучшим на прошедшем чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре.

Один из лидеров французской команды славится своей стабильностью. Ребров считает, что Льорис выглядел лучше вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на турнире в Катаре. Бывший голкипер «Спартака» в тройку также включил хорвата Доминика Ливаковича. Ребров считает, что его коллега по ремеслу практически один вывел подопечных Златко Далича в полуфинал Чемпионата мира — 2022, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси планирует и дальше выступать за команду.
ребров льорис мартинес ливакович чемпионат мира — 2022
Военкоры ФАН
Лучшие в аду