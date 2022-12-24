Прощание с героем: на Белоостровском кладбище в Петербурге проходят похороны Дмитрия Меньшикова

Сегодня, 24-го декабря на Белоостровском кладбище в 12:00 началось торжественное прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Меньшиковым.
После долгой борьбы с местными властями, чинившими препятствия похоронам погибшего героя, мужчину удалось похоронить со всеми положенными почестями – на «Аллее Героев».
К траурной церемонии присоединилось множество желающих проститься с Дмитрием Меньшиковым. Люди приехали на одно из самых отдаленных захоронений Петербурга, чтобы проститься с героем. Многие говорят о том, что важно не забывать о таких людях.
Посетил Белоостровское кладбище и Евгений Пригожин, который рассказал, как погиб боец.
«Жил в детдоме. Вышел из детдома, пошел в армию честно, как все. Не прятался, не скрывался. Не просил маму и папу отправить его в Париж, Дубай или еще куда-нибудь. Просто пошел в армию и отслужил, в Росгвардии, кстати, под Петербургом. После этого решил жениться. Работал сварщиком. Не хватало денег, решил заработать, но сел в тюрьму. Но с каждым может такое случиться. Хорошо, конечно, чтобы работал честно, зарабатывал не 20-30 тысяч, а больше. Попал в тюрьму, появилась возможность писать письма. Он писал всем и президенту: "Хочу на войну, хочу Родину защищать!". Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он сделает это достойно. Он не нарушил контракт, он честно погиб. С гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. Об этом все пишут, все это понятно, так, как оно есть. Все по-простому. Не пилот, не космонавт, не герой, не герой даже. Просто обычный пехотинец с автоматом в руках в окопе убил противника. Попала пуля, истек кровью. Пытались вытащить, не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью, чего мы и добивались», - рассказал Пригожин.
Ранее Пригожин отчитал губернатора Петербурга Александра Беглова, «примерившего на себя обязанности Господа» и не дававшего согласие на захоронение Меньшикова. Бизнесмен настаивал, что боец ЧВК «Вагнер» должен быть предан земле именно на Аллее Героев. По словам Пригожина, мужчина погиб на Украине, защищая свою страну, как его деды и прадеды в Великую Отечественную войну. Именно поэтому так важно было добиться справедливости в вопросе его похорон.