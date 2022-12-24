Прощание с героем: на Белоостровском кладбище в Петербурге проходят похороны Дмитрия Меньшикова

Ранее Пригожин отчитал губернатора Петербурга Александра Беглова, «примерившего на себя обязанности Господа» и не дававшего согласие на захоронение Меньшикова. Бизнесмен настаивал, что боец ЧВК «Вагнер» должен быть предан земле именно на Аллее Героев. По словам Пригожина, мужчина погиб на Украине, защищая свою страну, как его деды и прадеды в Великую Отечественную войну. Именно поэтому так важно было добиться справедливости в вопросе его похорон.