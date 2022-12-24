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Жителям Воронежа заявили, что срабатывание сирен гражданской обороны было тренировкой

Общество
Жителям Воронежа заявили, что срабатывание сирен гражданской обороны было тренировкой

Срабатывание сирен гражданской обороны в Воронеже в субботу, 24 декабря, было тренировкой. Об этом сообщили в правительстве региона.

В социальных сетях жители Воронежа делились видеозаписями, на которых было слышно, что в городе звучат сирены. Они недоумевали, с чем это связано. Однако власти региона объяснили срабатывание сирен проведением тренировок.

«Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается», — говорится в Telegram-канале регионального правительства.

Там принесли извинения всем, у кого вой сирен вызвал беспокойство. Горожанам рекомендовали сохранять спокойствие.
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