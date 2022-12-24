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NI: ситуация на Украине открыла глаза мировым лидерам на необходимость многополярности

Политика
NI: ситуация на Украине открыла глаза мировым лидерам на необходимость многополярности

Ситуация на украинской земле открыла глаза международному сообществу на недостатки однополярного мироустройства. Журналист Роберт Рабил в материале для издания The National Interest в двух словах объяснил, что изменилось на геополитической арене.

Автор уверен, что кризис в украинском государстве заставил многих партнеров Вашингтона пересмотреть свои ценности и понять, что многополярность куда лучше модели, которую продвигает американское руководство. Теперь же большая часть мировых стран преследует собственные цели, поддерживая контакты в равной степени и с Белым домом, и с Москвой, и с Пекином.

«Они осознают, что во времена глобальной конкуренции за скудные ресурсы они не могут ни применять санкции, ни идти против России, <…> и Китая», — объяснил Рабил.

Ранее страны Европейского союза ввели против России девятый пакет ограничительных мер. Антироссийская риторика Запада усилилась после того, как ВС РФ начали спецоперацию на Украине.
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