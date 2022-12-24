NI: ситуация на Украине открыла глаза мировым лидерам на необходимость многополярности

Автор уверен, что кризис в украинском государстве заставил многих партнеров Вашингтона пересмотреть свои ценности и понять, что многополярность куда лучше модели, которую продвигает американское руководство. Теперь же большая часть мировых стран преследует собственные цели, поддерживая контакты в равной степени и с Белым домом, и с Москвой, и с Пекином.