Обоюдный интерес: военный аналитик Коновалов о размещении в Венгрии боевой группы НАТО

Здесь очевидно решение двух вопросов. Так в разговоре с ФАН прокомментировал нахождение в Венгрии боевая группы НАТО военный эксперт Иван Коновалов.
В пятницу, 23 декабря, министерство обороны страны сообщило, что данное объединение достигло оперативной готовности к развертыванию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории.
«С одной стороны, это нужно для того, чтобы контролировать венгерское руководство, которое ведет себя достаточно самостоятельно, — считает аналитик. — С другой стороны, это решение ряда ключевых вопросов для Соединенных Штатов. И им как раз такая структура необходима. С другой стороны, у Венгрии тоже есть определенный расчет, и это очевидно».
Связано это с возможным будущим разделом Украины, полагает Коновалов. И в Будапеште, и в Варшаве, и в Бухаресте существует мнение, что Украина — несостоявшееся государство и те территории, которые когда-то относились к Польше, Венгрии, Румынии, где и сегодня проживают этнические представители этих стран, желательно вернуть.
Закарпатские венгры в значительном числе имеют венгерские паспорта, напоминает эксперт.
«И вот создана боевая группа, где есть не только американцы, но и хорваты, турки и прочие; если решать задачу, это не будет выглядеть как действия только венгерскими силами, — рассуждает он. — Да, у Венгрии есть проблемы во взаимоотношении и с НАТО, и с Евросоюзом. С одной стороны, Будапешту выгодно иметь такую структуру для возможного решения венгерского вопроса на территории Украины, с другой — выгодно это и Североатлантическому альянсу, чтобы приструнить строптивое венгерское руководство».
Как сообщалось ранее, Венгрия отказалась принимать участие в подготовке украинских солдат.