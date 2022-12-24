Обоюдный интерес: военный аналитик Коновалов о размещении в Венгрии боевой группы НАТО

Связано это с возможным будущим разделом Украины, полагает Коновалов. И в Будапеште, и в Варшаве, и в Бухаресте существует мнение, что Украина — несостоявшееся государство и те территории, которые когда-то относились к Польше, Венгрии, Румынии, где и сегодня проживают этнические представители этих стран, желательно вернуть.