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Певица Маша Распутина не может посетить могилу матери из-за ситуации на Украине

Общество
Певица Маша Распутина не может посетить могилу матери из-за ситуации на Украине

Кризис на Украине по-разному сказался на повседневной жизни звезд российского шоу-бизнеса. Как призналась певица Маша Распутина, из-за сложившейся ситуации она лишилась возможности приезжать на могилу матери в этой стране.

По словам исполнительницы песни «Роза чайная», раньше она каждый год бывала на Украине, и первым делом Распутина всегда заезжала на кладбище.

«Теперь мне остается только молиться за маму каждый день. А что мне еще остается делать? Каждый человек должен молиться за упокой души своих родственников», — цитирует ее «МК».

Распутина уточнила, что хотя она и лишилась возможности навещать могилу матери, тем не менее место захоронения ее родительницы находится в идеальном состоянии. Дело в том, что за ним ухаживает священник из местной церкви.
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