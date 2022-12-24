Ученые рассказали, почему с возрастом люди хуже слышат речь окружающих

Специалисты провели исследование на мышах. Они следили за активностью более восьми тысяч нейронов слуховой коры головного мозга у двенадцати старых и молодых мышей. Грызунов научили облизывать носик при определенном звуковом сигнале. Его включали как в условиях тишины, так и в условиях фонового шума.