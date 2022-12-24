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Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце показала фото в нижнем белье

Общество
Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце показала фото в нижнем белье

Актриса театра и кино Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками в социальных сетях, где предстала перед ними в достаточно непривычном виде — в нижнем белье.

Экс-супруга звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного опубликовала снимок, сделанный в отражении зеркала. На нем Муцениеце продемонстрировала фолловерам свое стройное тело и крепкий бицепс. Из одежды на актрисе — лишь бюстгальтер и трусы телесного цвета.

«Минутка самолюбования», — подписала фотографию актриса.
Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце показала фото в нижнем белье

Ранее новая супруга Прилучного актриса Зепюр Брутян появилась на публике с заметно округлившемся животом. Стоит отметить, что до выхода звезды в свет по Сети начали распространяться слухи о ее беременности.

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