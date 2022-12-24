Le Figaro: Евросоюз дорого заплатил за экономию энергоресурсов

По словам авторов статьи, Европа пошла на этот шаг не ради рационального потребления, а из-за роста стоимости энергоресурсов. В августе-ноябре 2022 года использование СПГ европейцами опустилось на 20,1% по сравнению с этим же периодом в 2017–2021 годах. Это помогло жителям региона предотвратить отключения электричества, хорошо повлияло на экологическую обстановку и должно было помочь справиться с холодами.