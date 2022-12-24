Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Le Figaro: Евросоюз дорого заплатил за экономию энергоресурсов

Экономика
Le Figaro: Евросоюз дорого заплатил за экономию энергоресурсов

Государства Европейского союза собираются уменьшить потребление энергии на 15% с августа 2022 года по март 2023-го. Но уже сейчас это значение перевалило за 20%, сообщает издание Le Figaro.

По словам авторов статьи, Европа пошла на этот шаг не ради рационального потребления, а из-за роста стоимости энергоресурсов. В августе-ноябре 2022 года использование СПГ европейцами опустилось на 20,1% по сравнению с этим же периодом в 2017–2021 годах. Это помогло жителям региона предотвратить отключения электричества, хорошо повлияло на экологическую обстановку и должно было помочь справиться с холодами.

Но снижение потребление вызвало рост стоимости электричества в десять раз и газа — в пять раз, падение производств и остановку работы компаний, что плохо влияет на европейскую экономику.
евросоюз сокращение потребления электроэнергия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду