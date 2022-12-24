Правительство России планирует построить сухопутный коридор между Крымом и материком

Сухопутный коридор, который соединит Крым с материком, планирует построить Правительство России. Скоростная трасса пройдет от Симферополя до Ростова-на-Дону.
Сообщается, что автодорога будет аналогом федеральной трассы «Таврида», которая была открыта в 2020 году. Новая трасса пройдет через Донбасс. Она будет построена, чтобы снизить нагрузку на Крымский мост, передает «Взгляд».
Масштабные строительные работы начнутся уже в январе 2023 года. Сейчас специалисты занимаются подготовкой проектной документации. Однако задел для новых транспортных путей уже создан. Так, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о строительстве дороги Мелитополь – Бердянск.