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Правительство России планирует построить сухопутный коридор между Крымом и материком

Общество
Правительство России планирует построить сухопутный коридор между Крымом и материком

Сухопутный коридор, который соединит Крым с материком, планирует построить Правительство России. Скоростная трасса пройдет от Симферополя до Ростова-на-Дону.

Сообщается, что автодорога будет аналогом федеральной трассы «Таврида», которая была открыта в 2020 году. Новая трасса пройдет через Донбасс. Она будет построена, чтобы снизить нагрузку на Крымский мост, передает «Взгляд».

Масштабные строительные работы начнутся уже в январе 2023 года. Сейчас специалисты занимаются подготовкой проектной документации. Однако задел для новых транспортных путей уже создан. Так, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о строительстве дороги Мелитополь – Бердянск.
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