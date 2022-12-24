Организатор сгоревшего в Кемерово приюта не успел выкупить дом у собственницы

Стали известны новые подробности об имущественных взаимоотношениях организатора сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово и собственницей жилого помещения. Пастор снимал его по договору аренды с правом выкупа, но полностью рассчитаться с некоей Оксаной Горневой не успел, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.
Сначала местная жительница просто сдавала помещение, а потом предусмотрела для съемщиков право выкупа здания. Пастор Смирнов вносил деньги за собственность поэтапно.
По данным источника, в доме был один котел внутреннего сгорания, но тепла от него не хватало, и внутри было очень холодно. Летом арендатор купил еще один — с топкой, как в обычной печи, — и установил. Вчера, 23 декабря, произошло первое подключение второго котла. Скорее всего, бездомные такими средствами пользоваться не умеют, что и могло стать возможной причиной трагедии. Отмечается, что установка котла делалась самостоятельно и нигде не согласовывалась. Кроме того, в доме отсутствовала сигнализация.
Напомним, что в ночь на субботу, 24 декабря, в Кемерово загорелся нелегальный приют для бездомных. В ночлежке на тот момент числились 27 человек. К 12:00 по московскому времени при разборах завалов сгоревшего здания нашли тела еще двух постояльцев, и число погибших увеличилось до 22.