Организатор сгоревшего в Кемерово приюта не успел выкупить дом у собственницы

По данным источника, в доме был один котел внутреннего сгорания, но тепла от него не хватало, и внутри было очень холодно. Летом арендатор купил еще один — с топкой, как в обычной печи, — и установил. Вчера, 23 декабря, произошло первое подключение второго котла. Скорее всего, бездомные такими средствами пользоваться не умеют, что и могло стать возможной причиной трагедии. Отмечается, что установка котла делалась самостоятельно и нигде не согласовывалась. Кроме того, в доме отсутствовала сигнализация.