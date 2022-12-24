Полнометражный фильм «Чебурашка» показали в Москве

Премьерный показ полнометражного фильма «Чебурашка» прошел в московском кинотеатре «Октябрь». Картину смогли оценить первые зрители.
Показ фильма состоялся 23 декабря. Главную роль в картине сыграл Сергей Гармаш, а героя знаменитого советского мультфильма Чебурашку создали с помощью 3D-технологий. Озвучила его актриса Ольга Кузьмина. Другие роли исполнили популярные российские актеры.
Полнометражный фильм от анимационного оригинала отличает то, что все герои, кроме Чебурашки, являются настоящими людьми, а не частично.
Отметим, что официальный старт проката фильма состоится 1 января. Ранее киностудия «Союзмультфильм» заявила, что планирует снять отдельный сериал о Чебурашке.