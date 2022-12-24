Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин 24 декабря поздравил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева с днем рождения во время телефонной беседы.
Соответствующее заявление сделали на официальном сайте Кремля. Также известно, что лидеры рассмотрели вопросы, связанные со сферой безопасности на границе Азербайджана с Арменией.
Ранее сообщалось, что произнесенные 20 лет назад слова Алиева о счастливом будущем Азербайджана следует считать пророческими. К такому выводу пришел президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поздравления коллеги с днем рождения.