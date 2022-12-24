Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова объяснила свое резкое похудение

Модель и блогер Оксана Самойлова регулярно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. На этот раз жена рэпера Джигана объяснила им свое резкое похудение.
Как призналась Самойлова в социальных сетях, на ее фигуре отразились пережитые блогером в декабре стрессы. Свою публикацию звезда проиллюстрировала фотографией в бикини, на которой можно заметить, что Самойлова действительно сильно постройнела.
Ранее журналисты выяснили, как Самойлова и Джиган смогли заработать миллиард рублей за год. Сообщалось, что в этом деле им помогли творчество рэпера, а также агентство по подбору нянь и клиника косметологии, которыми владеет Самойлова.