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Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова объяснила свое резкое похудение

Общество
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова объяснила свое резкое похудение

Модель и блогер Оксана Самойлова регулярно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. На этот раз жена рэпера Джигана объяснила им свое резкое похудение.

Как призналась Самойлова в социальных сетях, на ее фигуре отразились пережитые блогером в декабре стрессы. Свою публикацию звезда проиллюстрировала фотографией в бикини, на которой можно заметить, что Самойлова действительно сильно постройнела.

Ранее журналисты выяснили, как Самойлова и Джиган смогли заработать миллиард рублей за год. Сообщалось, что в этом деле им помогли творчество рэпера, а также агентство по подбору нянь и клиника косметологии, которыми владеет Самойлова.
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