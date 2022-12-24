Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-супруг Бородиной Омаров высказался о своей дочери в ее день рождения

Общество
Экс-супруг Бородиной Омаров высказался о своей дочери в ее день рождения

Бизнесмен Курбан Омаров, бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной, поздравил свою дочь Теону с днем рождения спустя несколько дней после торжества.

Пока Бородина публиковала в социальных сетях фото и видео с именинницей, бизнесмен молчал. Когда поклонники уже не на шутку забеспокоились, он все же вспомнил о наследнице.

Омаров опубликовал семейную фотографию, на которой он позирует вместе с сыном от первого брака и дочерью. В описании к снимку бизнесмен признался, что не делает между ними различий.

«Разница есть лишь в обстоятельствах!» — уточнил он.

Ранее стало известно, что Бородина преподнесла своей наследнице в качестве подарков на ее день рождения. Как выяснилось, на презенты она не поскупилась.
Омаров бородина дочь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду