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Маркус Рэшфорд продлил контракт с клубом «Манчестер Юнайтед»

Спорт
Маркус Рэшфорд продлил контракт с клубом «Манчестер Юнайтед»

Нападающий национальной сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд принял решение остаться в клубе «Манчестер Юнайтед».

Новое соглашение между форвардом и «красными дьяволами» рассчитано до конца сезона 2023/2024. Главный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал появившуюся в СМИ информацию.

«Да, я могу это подтвердить. Мы счастливы, потому что команда движется в правильном направлении и эти игроки вносят огромный вклад», — цитирует специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

Рэшфорд в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) провел 14 матчей, в которых оформил четыре гола и сделал еще две результативные передачи.
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