Маркус Рэшфорд продлил контракт с клубом «Манчестер Юнайтед»

Нападающий национальной сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд принял решение остаться в клубе «Манчестер Юнайтед».
Новое соглашение между форвардом и «красными дьяволами» рассчитано до конца сезона 2023/2024. Главный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал появившуюся в СМИ информацию.
«Да, я могу это подтвердить. Мы счастливы, потому что команда движется в правильном направлении и эти игроки вносят огромный вклад», — цитирует специалиста пресс-служба «красных дьяволов».
Рэшфорд в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) провел 14 матчей, в которых оформил четыре гола и сделал еще две результативные передачи.