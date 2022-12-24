Церемония прощания с героем СВО Дмитрием Меньшиковым проходит на Белоостровском кладбище Петербурга

Церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Меньшиковым, героически погибшим в зоне спецоперации, началась в Санкт-Петербурге. Он будет похоронен на Аллее Героев, которая располагается на Белоостровском кладбище Северной столицы.
Меньшиков добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации по денацификации Украины. В день своего последнего боя он приблизился к вражеским позициям и точным выстрелом из РПГ уничтожил пулеметный расчет, благодаря чему сохранил жизни своих товарищей.
На церемонию прощания с Меньшиковым пришли сотни людей. Проводить в последний путь погибшего в Донбассе «вагнеровца» приехал и российский бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, Меньшиков был самым простым парнем, которому не повезло в жизни и он оказался в тюрьме. Защищая Родину в ходе российской спецоперации на Украине, боец с честью выполнил поставленные задачи и героически погиб.
«Все по-простому, не пилот, не космонавт, не герой, не танкист даже, просто обычный пехотинец. С автоматом в руках, в окопе, убил противника, попала пуля, истек кровью, пытались вытащить, не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью — то, чего мы добивались», — заявил бизнесмен журналистам.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не разрешил хоронить бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Героев. Однако Евгению Пригожину удалось добиться, чтобы похороны героя СВО состоялись именно там, где указал Меньшиков в своем предсмертном завещании.