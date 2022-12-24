Церемония прощания с героем СВО Дмитрием Меньшиковым проходит на Белоостровском кладбище Петербурга

На церемонию прощания с Меньшиковым пришли сотни людей. Проводить в последний путь погибшего в Донбассе «вагнеровца» приехал и российский бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, Меньшиков был самым простым парнем, которому не повезло в жизни и он оказался в тюрьме. Защищая Родину в ходе российской спецоперации на Украине, боец с честью выполнил поставленные задачи и героически погиб.