В Politico оценили проявленные в ходе СВО генералом Суровикиным тактические способности

Командующий группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин является проницательным в тактическом отношении, пишет Politico.
Издание оценило тактические способности российского военачальника. В статье отмечается, что возможное наступление российских войск под командованием Суровикина вызывает тревогу.
«Генерал Сергей Суровикин оказался более проницательным в тактическом отношении, чем его предшественники», — сказано в публикации.
Ранее газета The Telegraph писала, что Суровикину удалось дисциплинировать ВС РФ, а также стабилизировать ситуацию в зоне проведения СВО.