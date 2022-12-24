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В Politico оценили проявленные в ходе СВО генералом Суровикиным тактические способности

Армия
В Politico оценили проявленные в ходе СВО генералом Суровикиным тактические способности

Командующий группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин является проницательным в тактическом отношении, пишет Politico.

Издание оценило тактические способности российского военачальника. В статье отмечается, что возможное наступление российских войск под командованием Суровикина вызывает тревогу.

«Генерал Сергей Суровикин оказался более проницательным в тактическом отношении, чем его предшественники», — сказано в публикации.

Ранее газета The Telegraph писала, что Суровикину удалось дисциплинировать ВС РФ, а также стабилизировать ситуацию в зоне проведения СВО.
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