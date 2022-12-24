Певица Цыганова раскритиковала современных девушке за выбор одежды

После прочтения книги «Женщина и красота» актрисы Софи Лорен, исполнительница хита «Вагнер» решила написать собственную книгу про ее бренд одежды. Кроме того Цыганова раскритиковала современных девушек за выбор одежды. По словам знаменитости, все они думают одинаково и поэтому похожи друг на друга.