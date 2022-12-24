Певица Цыганова раскритиковала современных девушке за выбор одежды

Российская певица Вика Цыганова считает, что современные русские женщины мыслят стереотипно и поэтому одеваются одинаково.
После прочтения книги «Женщина и красота» актрисы Софи Лорен, исполнительница хита «Вагнер» решила написать собственную книгу про ее бренд одежды. Кроме того Цыганова раскритиковала современных девушек за выбор одежды. По словам знаменитости, все они думают одинаково и поэтому похожи друг на друга.
«Мне не нравится, как одеваются современные девушки, как они выглядят, как мыслят», — сказала певица в интервью aif.ru.
Ранее Цыганова призналась, что хотела усыновить блогера Даню Милохина, но передумала после его скандального поступка в США.