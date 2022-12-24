Власти Львовской области дополнили рождественский вертеп фигурами Бандеры и Байдена

Чиновники подчеркнули, что вертеп с фигурами Бандеры и Байдена был установлен близ государственного историко-культурного заповедника «Нагуевичи». По их словам, появление этих фигур в вертепе якобы связано с традицией, согласно которой каждый регион Украины вносит в него свой собственный национальный или местный элемент.