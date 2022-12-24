События на Украине к 12:00 24 декабря: новые факты о биолабораториях США, задержания пособников ВСУ на Херсонщине

Газета The Washington Post сообщила, что между президентом США Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Штаты возникли разногласия. По мнению обозревателя Дэвида Игнатиуса, поездка Зеленского была «военным саммитом», который закончился «разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта». Автор обратил внимание, что Байден не поддержал риторику гостя о «тотальной победе» Украины, ограничившись обещаниями продолжить оказывать помощь Киеву.