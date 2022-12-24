Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 24 декабря.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил новые подробности о работе американских биолабораторий на территории Украины.
Так, Минобороны получило сведения об исполнителях военно-биологических программ США. Ими оказались Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Об этом свидетельствуют данные из расширенной версии отчета управления Пентагона по снижению угрозы (ДИТРА) о деятельности на Украине.
Документ также подтверждает проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций и содержит имена участников военно-биологических программ Штатов. Среди них — сын американского президента Хантер Байден и его фонд Rosemont Seneca. Также в отчете фигурируют экс-директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворт.
По словам генерал-лейтенанта Кириллова, факт работ с опасными патогенами в финасируемых Пентагоном лабораториях Украины подтвердил бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер. В настоящий момент Штаты переносят незавершенные военно-биологические исследования с территории Украины в страны Центральной Азии и Восточной Европы.
Херсонская область
Правоохранительные органы Херсонской области за месяц задержали 8 человек, подозреваемых в пособничестве украинской армии. Об этом сообщило управление МВД по региону. Подозреваемые выступали в качестве членов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или наблюдателей и корректировщиков.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в утренней сводке сообщила, что за минувшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНР 328 единиц боеприпасов из танков, реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов.
Под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов республики, 3 мирных жителя получили ранения. Повреждены 32 домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Совместными действиями подразделений НМ ДНР и ВС РФ уничтожены танк, 7 единиц бронированной техники. Потери ВСУ в живой силе составили более 50 человек.
За ночь-утро 24 декабря украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Пантелеймоновка и Ясиноватая. В результате обстрелов Донецка ранен мирный житель.
ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в утренней сводке сообщила, что за сутки украинские войска в боях с подразделениями ЛНР потеряли до 70 человек личного состава, 2 танка, 4 бронетранспортера, артиллерийскую установку, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники.
За ночь-утро 24 декабря ВСУ открывали огонь по населенным пунктам Половинкино, Белокуракино и Рубежное, применив РСЗО HIMARS. Кроме того, обстрелу из артиллерийского орудия калибром 155 мм подверглась Кременная, погибли 2 мирных жителя.
Представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Киев активизировал диверсионную работу на Лисичанском направлении. В настоящий момент бойцы союзных сил ведут работу по противодействию ДРГ и уничтожению огневых точек противника, отметил он.
Украина
В Киеве продолжаются экстренные отключения электричества. Компания ДТЭК заявила, что стабилизировать напряжение в электросетях пока не удается.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска не планируют применять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot против дронов-камикадзе. По его словам, в первую очередь ЗРК будут использовать для создания «определенной обстановки на угрожающих направлениях», а также против авиации.
Газета The Washington Post сообщила, что между президентом США Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Штаты возникли разногласия. По мнению обозревателя Дэвида Игнатиуса, поездка Зеленского была «военным саммитом», который закончился «разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта». Автор обратил внимание, что Байден не поддержал риторику гостя о «тотальной победе» Украины, ограничившись обещаниями продолжить оказывать помощь Киеву.