Итальянская компания Eni собирается построить плавучий СПГ-терминал в Конго

Новый терминал будет обладать мощностью в 2,4 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Строительством сооружения займется компания Wison Heavy Industry, а размещен терминал будет на шельфе в Республике Конго. Он поможет производить до трех миллионов топлива в ежегодно уже к 2025 году.