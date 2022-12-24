Итальянская компания Eni собирается построить плавучий СПГ-терминал в Конго

Итальянская компания Eni собирается построить второй плавучий СПГ-терминал в Конго. Об этом сообщает официальный сайт концерна.
Новый терминал будет обладать мощностью в 2,4 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Строительством сооружения займется компания Wison Heavy Industry, а размещен терминал будет на шельфе в Республике Конго. Он поможет производить до трех миллионов топлива в ежегодно уже к 2025 году.
В Eni отметили, что предварительные работы по строительству терминала уже начались. Например, был сделан заказ на оборудование и необходимые запчасти.