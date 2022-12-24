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На Урале начался суд над отставным военным и врачом-онкологом за изнасилование школьницы

Происшествия
На Урале начался суд над отставным военным и врачом-онкологом за изнасилование школьницы

Судебное заседание по делу об изнасиловании 15-летней учащейся коррекционной школы стартовало в Екатеринбурге. Перед законом предстали генерал в отставке, заслуженный врач-онколог и женщина-риелтор, сообщает портал E1.RU.

Мужчинам вменили изнасилование несовершеннолетней, а их подельнице — насильственные действия сексуального характера. По данным следствия, все случилось в марте 2022 года, когда школьница познакомилась с одним из фигурантов дела в Сети и приехала к нему в гости. Там ее встретил новый знакомый, его друг-врач и их общая приятельница, агент по недвижимости. После совместного распития спиртного взрослые вступили с несовершеннолетней в половую связь.

На следующий день девочка обратилась в полицию. Установлено, что учащаяся и раньше была в гостях у генерала в отставке. В свою очередь, мужчина обвинил потерпевшую и ее друзей в вымогательстве.
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