На Урале начался суд над отставным военным и врачом-онкологом за изнасилование школьницы

Мужчинам вменили изнасилование несовершеннолетней, а их подельнице — насильственные действия сексуального характера. По данным следствия, все случилось в марте 2022 года, когда школьница познакомилась с одним из фигурантов дела в Сети и приехала к нему в гости. Там ее встретил новый знакомый, его друг-врач и их общая приятельница, агент по недвижимости. После совместного распития спиртного взрослые вступили с несовершеннолетней в половую связь.