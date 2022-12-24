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Эксперт Риттер: переданные Украине американские ЗРК Patriot не выживут на поле боя

Армия
Эксперт Риттер: переданные Украине американские ЗРК Patriot не выживут на поле боя

Переданные Украине американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не выживут на поле боя, убежден военный эксперт Скотт Риттер.

Он отметил, что эти ЗРК не предназначены для применения в современных боевых действиях. Кроме того, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. По его словам, эти комплексы плохо себя показали в ходе конфликта в Ираке в 2003 году.

«Он не был разработан для выживания на таком поле боя как Украина», — объяснил Риттер.

Ранее стало известно, что американские военные специалисты планируют за несколько месяцев обучить военнослужащих ВСУ управлению ЗРК Patriot.
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