Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Токсиколог перечислил последствия смешивания разных видов алкоголя во время застолий

Общество
Токсиколог перечислил последствия смешивания разных видов алкоголя во время застолий

Смешивание разных видов алкоголя во время новогодних застолий опасно по двум причинам, заявил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Эксперт рассказал «Газете.Ru», что опьянение при смешивании разных видов алкоголя наступает намного быстрее, а похмельный синдром утром ощущается еще сильнее.

Токсиколог рекомендовал не пить шампанское и вино за одним застольем, а также не смешивать белое и красное вино. По словам Кутушова, в Новый год лучше употреблять один напиток — его следует закусывать овощными салатами, рыбой, морепродуктами, сыром и икрой.

Напомним, ранее Кутушов назвал соленья самой полезной закуской к спиртному. Это связано с тем, что алкоголь снижает регуляцию водно-солевого баланса в организме и ускоряет работу почек.
михаил кутушов новый год токсиколог алкоголь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду