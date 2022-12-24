Токсиколог перечислил последствия смешивания разных видов алкоголя во время застолий

Смешивание разных видов алкоголя во время новогодних застолий опасно по двум причинам, заявил врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Эксперт рассказал «Газете.Ru», что опьянение при смешивании разных видов алкоголя наступает намного быстрее, а похмельный синдром утром ощущается еще сильнее.
Токсиколог рекомендовал не пить шампанское и вино за одним застольем, а также не смешивать белое и красное вино. По словам Кутушова, в Новый год лучше употреблять один напиток — его следует закусывать овощными салатами, рыбой, морепродуктами, сыром и икрой.
Напомним, ранее Кутушов назвал соленья самой полезной закуской к спиртному. Это связано с тем, что алкоголь снижает регуляцию водно-солевого баланса в организме и ускоряет работу почек.